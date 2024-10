Altra esclusione dai convocati della Francia per Benjamin Pavard, uscito ormai dal giro della sua Nazionale dopo aver totalizzato zero minuti allo scorso Europeo. Nelle scorse settimane, Didier Deschamps, ct dei transalpini, aveva aperto alla possibilità di qualche ritorno, ma evidentemente non si riferiva al difensore dell'Inter. Nella lista per le gare di Nations League contro Israele e Belgio (10 e 14 ottobre) compare regolarmente il nome dell'altro nerazzurro Marcus Thuram.

𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations #FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!