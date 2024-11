Nel corso della conferenza stampa in cui ha diramato la lista dei convocati, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato così anche della mancata convocazione di Benjamin Pavard, ormai da diversi mesi snobbato dall’allenatore: “Ho colto questa occasione per rivedere altri giocatori. Sta a lui continuare a fare bene con il suo club. In quel ruolo c'è molta concorrenza, forse un po' di più. C'è stato, ora non c'è. Non significa che sia finita. Fa parte delle pre-liste, poi di volta in volta io devo fare delle scelte”.

Due parole anche per l’assenza di Kylian Mbappé: “Certe decisioni sono sempre dure. Ho dovuto prendere decisioni importanti e difficili più volte, chiamatele come volete. Dietro ogni giocatore c'è anche un essere umano. Quando preparo le liste per una competizione, non posso rendere tutti felici. È mia responsabilità prendere queste decisioni. Non stabilirò dei criteri precisi. Lo ripeto, è mia responsabilità e me ne assumo totalmente le conseguenze. Vivo con questo e ogni volta mi trovo a prendere decisioni più o meno difficili. Tutto poi dipende dalla sensibilità di ciascuno”, ha concluso.