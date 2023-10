Sarà un'amichevole l'ultimo impegno della Francia in questa sosta per le Nazionali. Domani sera troveranno spazio anche gli interisti Benjamin Pavard e Marcus Thuram? Didier Deschamps non risponde esplicitamente, ma lancia qualche indizio in conferenza stampa: "La Scozia è una grande squadra. Nella mia logica, che forse non è la vostra, voglio distribuire il tempo di gioco senza mettere in difficoltà i giocatori", riferisce il ct dei Bleus.

Poi, parlando di Olivier Giroud, Deschamps nomina anche l'attaccante nerazzurro: "Olivier titolare domani? È disponibile (sorride, ndr). Ha tanta esperienza e sempre questa capacità di essere efficace, anche se ha avuto periodi in Nazionale in cui non lo è stato, ma dal momento in cui si mantiene... Ci sono lui, Randal Kolo Muani e Marcus Thuram: è piuttosto positivo avere questo trio a disposizione".

