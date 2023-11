Intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita della sua Francia contro Gibilterra, match vinto per 14-0 dai transalpini, Didier Deschamps parla anche della prestazione del numero nove dell'Inter, Marcus Thuram: "Non era facile per lui, con una difesa a tre. A Marcus piace avere un po' di spazio. E in questa gara non ne aveva. Gli ho chiesto di rimanere in area per finalizzare. Ha segnato, ha fatto un bel colpo di tacco per Griezmann che però non è riuscito a concludere".

