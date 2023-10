Sono ventitré i giocatori convocati da Didier Deschamps per il doppio impegno al quale dovrà far fronte la Nazionale francese il prossimo 13 ottobre, contro l'Olanda, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024 e il 17 ottobre, a Lille contro la Scozia. Nella lista dei convocati per la doppia sfida, il ct dei Blues ha chiamato in rassegna anche i due interisti Benjamin Pavard e Marcus Thuram.

𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 des 2️⃣3️⃣ joueurs convoqués pour le rassemblement d'octobre, avec le retour de @Djoninho25



2 matchs attendent nos Bleus :

13/10 : 🇳🇱🇫🇷 à Amsterdam (qualif' Euro 2024)

17/10 : 🇫🇷󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 à Lille (amical)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TsyZ5wy83M — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 5, 2023