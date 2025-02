Full immersion nerazzurra nelle ultime ore per Nicola Zalewski, accolto ieri sera al suo arrivo alla Pinetina da tutta la squadra. Come si può apprezzare dalle foto scattate nel ritiro dell'Inter, l'ex Roma ha ricevuto gli abbracci del connazionale Piotr Zielinski e di Alessandro Bastoni, oltre ad aver posato per una foto con Simone Inzaghi, che ha spinto per averlo in panchina già da stasera nel derby contro il Milan. Ecco la gallery pubblicata sul profilo X del club: