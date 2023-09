Ore di polemiche per il nulla più assoluto. Ma qual era l'oggetto del contendere? Sul gol di Dimarco, decisivo a Empoli, si erano sparse voci di un offside di Bastoni che ostacolerebbe la linea di visione di Berisha. Niente di più falso. Punto primo: Bastoni non era in fuorigioco, perché il piede di un avversario tiene in gioco il nerazzurro. Punto secondo: stando all'immagine dietro la porta di Berisha, si chiarisce in modo inconfutabile come Bastoni non interferisce per nulla sulla linea di visione del portiere di casa.