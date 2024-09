Dopo il ko europeo con il Liverpool, il Milan sarà ospite domani sera in casa dei Campioni d'Italia. Il primo derby dopo quello che consegnò lo scudetto all'Inter che arriva dopo un inizio stagionale difficile per la squadra di Paulo Fonseca. L'allenatore rossonero ne parla in conferenza stampa della vigilia dalla sala stampa di Milanello. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dopo la sconfitta contro il Liverpool si sono viste foto che abbiano dimostrato unione, compattezza...

"Sì. C'è una frustrazione grande da parte di tutti, ma consapevolezza che siamo uniti per uscire da questa situazione. La squadra capisce il momento e lavoriamo insieme per cercare di fare meglio. La soluzione adesso è lavorare per imparare e cercare di fare meglio".

C'è il derby, l'occasione più grande o la partita più complicata?

"Noi partiamo per giocare una squadra molto forte, può essere una partita importante per me. Abbiamo tanto da guadagnare in questa partita perché mi sembra che noi dobbiamo pensare positivamente. Se vinciamo può essere una cosa importante per noi in questo momento".

Le sue sensazioni riguardo il suo futuro?

"Io non penso a questo. C'è la partita con l'Inter, mi concentro sul mio lavoro e per essere pronti per la partita di domani. La squadra e la partita sono le cose più importanti".

C'è un qualcosa che ha visto questa settimana dopo il Liverpool che le fa dire che il derby sarà la partita della svolta nell'atteggiamento dei giocatori?

"Non dico bugie. Stavamo parlando di questo adesso. Oggi arrivo qui, derby, partita difficile... Ma arrivo qui con fiducia. Un conto è se sentiamo che i giocatori sono tristi, non a loro agio. Mi sarebbe piaciuto farvi vedere questa settimana di lavoro, poi non posso arrivare qui e non trasmettere fiducia. La verità è che questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. E quindi vado verso la partita con fiducia, non posso fare altrimenti. Ed è per questo che ho fiducia nel futuro, non posso dire altre cose perché questa è la verità".

Questa fiducia la porterà ad avere un atteggiamento tattico comunque aggressivo?

"Ovviamente per ogni partita abbiamo strategie diverse. Sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte, abbiamo preparato la partita in funzione degli avversari che sono fortissimi. Una cosa non so fare: dare la palla alle altre squadre. Vogliamo giocare, vogliamo avere l'iniziativa, vogliamo dominare quando possiamo farlo, vogliamo difendere bene perché la squadra ha fatto bene collettivamente. Vogliamo preparare la partita in funzione dell'avversario che abbiamo domani".

In questo momento il Milan non sembra avere cuore, testa e organizzazione... Come si fa a vincere il derby?

"Facendo più gol dell'Inter, è così che si vince una partita".

La partita dell'Inter contro il City può essere di ispirazione per il Milan per la sfida di domani per quanto riguarda l'atteggiamento?

"È una domanda per farmi parlare bene dell'Inter? Ma io non voglio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!