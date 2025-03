Rientrato da poco a disposizione di Sergio Conceicao dopo il lungo infortunio, Alessandro Florenzi è pronto a scommettere sul Milan in questo finale di stagione, nonostante i risultati altalenanti e il malcontento che circonda la squadra: "Io mi fido sempre del Milan, il gruppo è molto forte - le parole dell'ex Roma in esclusiva per Sky Sport -. Dobbiamo tapparci le orecchie perché è normale che tutti parlino del Milan che non va bene. Si tratta di una novità. Venivamo da quattro anni in cui abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo fatto un secondo posto e una semifinale di Champions... Quelli che parlano adesso sono stati zitti in questi quattro anni, hanno accumulato la rabbia. Ma è il calcio, non è una novità per me: oggi sei Dio, domani sei il nulla. La semifinale di Coppa Italia con l'Inter? Si può fare tutto, ma quella partita è lontana perché prima c'è il Napoli. Per vincere c'è bisogno di alcuni fattori, in primis il gruppo e questo di adesso lo posso accomunare a quello dello scudetto. Oggi c'è più qualità, posso dirlo e non è un problema. La cosa che è mancata è stata l'esperienza. La gara col Napoli può darci tanto, sfideremo una squadra che sta facendo grandi cose e lotta per lo scudetto. Io vorrei vedere la prestazione a Napoli, una squadra come ho visto nelle ultime due partite".

A proposito di Inter, Florenzi fa un elogio pubblico a Nicolò Barella parlando della Nazionale italiana: "Spalletti è formidabile, abbiamo un sacco di giocatori forti, li ho visti anche ieri (contro la Germania, ndr). So che il Milan mi vorrà uccidere (ride, ndr), ma Barella è un qualcosa di incredibile come giocatore; poi come persona è anche meglio. Gli faccio i complimenti perché ha scritto tante pagine della Nazionale e sono sicuro che ne scriverà altre".

