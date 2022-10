Nonostante la Fiorentina, a poche ore dalla gara con l'Inter, abbia solo 10 punti in classifica, i tifosi viola risponderanno alla grande anche questa sera allo stadio Artemio Franchi. Come riporta La Repubblica, questa sera saranno presenti oltre 35mila tifosi, mentre l’obiettivo è quello di centrare con gli ultimi tagliandi venduti nel giorno della gara uno storico sold out. Presente anche il tifo organizzato della Curva Fiesole che farà una coreografia "simbolica e spettacolare". A contribuire alla bellissima cornice anche un settore ospiti riempito da 2mila tifosi interisti.