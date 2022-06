Non c'è storia a Wembley: l'Argentina si aggiudica la Finalissima battendo agevolmente l'Italia 3-0, un risultato che dà la dimensione del divario oceanico tra le due squadre in questo preciso momento storico. La gara a senso unico viene aperta da un gol facile facile di Lautaro Martinez, che buca Gianluigi Donnarumma con l'esterno del piede a pochi passi dalla riga di porta sfruttando l'assist di Lionel Messi. La reazione azzurra è affidata a Nicolò Barella, che impegna Emiliano Martinez dalla distanza, fuoco di paglia che si spegne presto, anche a causa del 2-0 di Angel Di Maria, su imbeccata del Toro dopo una giocata su Leonardo Bonucci, che chiude primo tempo e fa correre in anticipo i titoli di coda. La ripresa è un'esibizione dell'Albiceleste che si diverte a bersagliare la porta azzurra, una volta salvata dal tiro diretto in porta di Lo Celso dall'intervento di testa di Alessandro Bastoni, entrato al 77' al posto di Emerson. Passerella finale per Paulo Dybala, che trova la gioia personale mettendo il sigillo sul risultato con un mancino chirurgico dei suoi poco prima del triplice fischio.