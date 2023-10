Tra i protagonisti del 'Festival dello Sport' de La Gazzetta dello Sport c'è anche Filippo Inzaghi, fresco tecnico della Salernitana e fratello Simone. Durante l'intervento dal palco, Pippo racconta qualche curiosità sul rapporto con l'attuale allenatore dell'Inter, partendo da un'ammissione: "Simone è sempre stato più bravo di me in tutto, io però non mollavo di un centimetro - dice l'ex Milan -. Spesso andavamo in mansarda, avevamo un camino che utilizzavamo come porta e giocavamo uno contro uno con una calza: mi sono rotto anche un piede così, poi ho dovuto spiegarlo al Piacenza... (ride, ndr)".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!