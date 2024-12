Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di misura rimediata contro il Napoli, Filip Stankovic, grandissimo protagonista nelle file del Venezia della gara del Maradona, non nasconde l'amarezza per il punto scappato via nel finale di gara: "Oggi le ho prese quasi tutte, sono contento per l'ottima prestazione ma il rammarico rimane per aver preso gol a dieci minuti dalla fine. Siamo comunque contenti della prestazione, pensiamo già alla prossima".

La gemma è stata il rigore parato a Romelu Lukaku, sul quale ha poi compiuto un'altra strepitosa parata: "E quella è stata la più difficile, è partita veloce. So che calcia forte, sono rimasto fermo fino all'ultimo e poi ho reagito. Il rigore? Quando eravamo all'Inter, dove ero il quarto portiere, a fine allenamento mi teneva sempre per provare anche i tiri dal dischetto. Di destro, di sinistro, si girava e tirava in porta. Lui li tira benissimo, oggi sono andato a sensazione. Non ho studiato niente perché lui è molto bravo; ho guardato qualche rigore ma avevo la sensazione che non si fermasse, visto che mi conosce ho pensato che non si sarebbe fermato per non darmi tempo. Ho battezzato un angolo e sono andato forte. Gli faccio i migliori auguri per la stagione".

