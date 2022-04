Il Consiglio FIFA, riunitosi oggi prima del 72esimo Congresso Ordinario di Doha, in Qatar, ha adottato ufficialmente nuovi regolamenti riguardanti il ​​prestito di giocatori che rivoluzionerà il calciomercato. Le novità, che si basano sulle raccomandazioni del Comitato delle parti interessate del calcio FIFA per facilitare lo sviluppo dei giovani giocatori, promuovere l'equilibrio competitivo e prevenire l'accaparramento di giocatori da parte dei club, sono state approvate ed entreranno in vigore dal 1° luglio 2022. Ecco il nuovo quadro normativo, che era stato anticipato lo scorso 22 gennaio dall'organismo guidato da Gianni Infantino:

- Il requisito di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie

- Una durata minima del prestito, rappresentata dall’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, ovverosia un anno;

- Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club

- Una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti ceduti in prestito da un unico club

- Una limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione.

Per garantire che ciò venga attuato senza intoppi, ci sarà un periodo transitorio come segue: