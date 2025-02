A Torino contro la Juventus ci sarà anche Denzel Dumfries, assente nell'ultima sfida contro la Fiorentina per squalifica e pronto a riprendere il possesso della fascia destra. In questa stagione l'olandese si sta rivelando un fattore determinante per l'Inter di Inzaghi: l'ex PSV è infatti il difensore che ha segnato più gol in Serie A da inizio dicembre a oggi, quattro.

I gol in campionato finora sono invece complessivamente sei, otto totali considerando tutte le competizioni. Da ricordare anche che nella sfida d'andata contro i bianconeri riuscì ad andare in rete per il momentaneo 4-2 nerazzurro.

