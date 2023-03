Possibili novità per quel che riguarda il Fair Play Finanziario. Calcio & Finanza pubblica oggi le parole pronunciate da Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della Uefa, allegate al bilancio 2021/'22 pubblicato dall'organo europeo. "In qualità di organo di governo del calcio europeo, la Uefa ha il dovere di garantire la stabilità finanziaria e continueremo a fare del nostro meglio per far rispettare queste nuove regole. È stato un lungo processo. Difficile, ma questo è normale, perché non tutti hanno gli stessi interessi e affrontano gli stessi problemi".