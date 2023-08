Giovanni Fabbian ha svolto le visite mediche con l'Udinese a Villa Stuart. Dopo molta attesa e qualche dubbio di troppo, siamo quindi alla retta d'arrivo per l'operazione che porterà il giovane centrocampista ex Reggina in Friuli nell'ambito del passaggio di Lazar Samardzic all'Inter, col tedesco che secondo MondoUdinese è atteso per questa sera a Milano per i rituali controlli medici prima della firma previsti per domani.

Visite mediche per #Fabbian con l'@Udinese_1896. Il centrocampista è rientrato nella trattativa che porterà #Samardzic all'@Inter — Luca Cilli (@Luca_Cilli) August 9, 2023

