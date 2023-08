Giovanni Fabbian sarà un calciatore del Bologna. Tutto fatto per il passaggio in rossoblu del giovane centrocampista prodotto del vivaio Inter: l'operazione, riporta Gianluca Di Marzio, è a titolo definitivo coi rossoblu che verseranno 5 milioni nelle casse del club nerazzurro. Inter che avrà una recompra a 12 milioni. Ora i rossoblù decideranno se tenerlo o mandarlo in prestito al Frosinone, opzione quest'ultima che ad oggi non è scontata. Il Bologna potrebbe infatti decidere di mettere Fabbian subito a disposizione di Thiago Motta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!