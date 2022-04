Una carrellata di foto tra firme e sorrisi per annunciare il rinnovo di contratto con l'Inter. Franco Carboni, gioiello della Primavera nerazzurra, ufficializza sul suo profilo Instagram il nuovo matrimonio con il Biscione: "È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto" si legge nel post dell'esterno argentino.