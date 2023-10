Oggi Antonio Esposito ha 33 anni e in pochi ricordano i suoi trascorsi nell'Inter, quando giovanissimo era uno dei Primavera talvolta aggregati alla prima squadra allenata all'epoca da Mourinho. Esposito è diventato in questi giorni protagonista suo malgrado della vicenda scommesse, messo dentro il calderone da suo zio, Maurizio Petra, una delle fonti di Fabrizio Corona. Ecco le parole dell'ex nerazzurro alla Gazzetta.

Che rapporti ha con suo zio, Maurizio Petra, che l’ha tirata in ballo per le scommesse?

«Nessuno. Sì, è mio zio, il fratello di mia madre, ma io non ho rapporti con lui. Ha avuto anche dei precedenti penali. Ho sentito che mi vuole aiutare, ma così come mi aiuta? È venuto fuori che io sono un allibratore. Mi dissocio totalmente da lui. Credo che abiti a La Spezia anche lui, ma non so neppure l’indirizzo. Io le parlo solo perché voglio smentire tutto. Ho già dato mandato al mio avvocato, Enrico Panetta, per valutare querele. Non sono neppure indagato. Io non sono nessuno, ma è stata sporcata la mia immagine».

Al punto: ha mai scommesso per conto di Zaniolo?

«Assolutamente no. Mai. Ho avuto rapporti con Nicolò e con la sua famiglia. Siamo stati spesso insieme perché siamo amici. Ci conosciamo da una vita, siamo della stessa città, ma solo questo».

Suo zio ha detto che lei è stato malmenato per le scommesse.

«L’ho sentito in tv. Ma stiamo scherzando? Non mi ha mai picchiato nessuno e nessuno mi ha mai mandato in coma, soprattutto. Altrimenti esisterebbe un referto, no?».

Lei conosce Fagioli e Tonali?

«No. Mai visti né sentiti».

Si dice che lei fosse una promessa da ragazzo.

«Sono stato sfortunato. Mi sono rotto il ginocchio due volte, ma devo assumermi anche le mie responsabilità. Non ero un professionista esemplare: uscivo la sera, mi divertivo. Non voglio dare la colpa solo alla sfiga, ci ho messo anche del mio. Ai tempi del Triplete di Mourinho ero in Primavera e qualche volta venivo aggregato alla prima squadra, ma erano altri tempi. Io adesso sono devastato».

Ha mai conosciuto Corona?

«Mai».