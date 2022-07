Nella sua prima intervista da calciatore dell'Anderlecht, rilasciata ai microfoni di Het Laatste Nieuws, Sebastiano Esposito ribadisce il legame e l'importanza della figura di Romelu Lukaku per la sua crescita professionale: "Devo molto a Romelu, in termini di calcio, ma anche di come dovresti essere nella vita. È un attaccante fantastico, ma anche una grande persona. Mi ha sempre detto che i calciatori si giudicano in base alle loro prestazioni in campo; Romelu ha sempre sottolineato che bisogna essere rispettosi anche nella vita di tutti i giorni verso le persone con cui si lavora quotidianamente. Poi si vedrà ricambiato quel rispetto. Vedo Romelu ancora di più come un secondo padre che come un fratello maggiore. Sicuramente ha dato la sua opinione in merito all'Anderlecht e mi ha detto di non esitare, ma alla fine ho deciso io stesso. Al momento questo è il passo più bello della mia carriera".