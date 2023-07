Partito dalla panchina, ha comunque esordito oggi il nuovo arrivato in casa Inter, Juan Cuadrado, entrato al 45' al posto dell'olandese Denzel Dumfries. L'ex Juventus è comparso nella distinta e poi sceso in campo per l'amichevole di questo pomeriggio contro la Pergolettese con il numero 17. Numero che come sottolinea Inter TV non è quello definitivo, e che dunque non è certo comparirà sulla maglia del trentacinquenne durante la prossima stagione. La partita di Cuadrado è durata 33 minuti prima dell'uscita per Valentino Lazaro.

