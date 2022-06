Non solo Lukaku. Ieri è stato anche il giorno di Kristjan Asllani, centrocampista di grandi potenzialità il cui sbarco nel mondo Inter è stato fisiologicamente oscurato dal ritorno del bomber belga. Visibilmente emozionato, il baby albanese ha tutto per diventare un'alternativa credibile a Brozovic. "Essere all’Inter è il coronamento di un sogno per chi ha sempre fatto il tifo per i colori nerazzurri e magari un anno fa festeggiava a casa il tricolore di Lukaku e compagni, prima di vincere il suo personale scudetto con la Primavera dell’Empoli - svela la Gazzetta dello Sport -. Asllani è un play moderno, di corsa e qualità. E tra le sue caratteristiche principali c’è la capacità di andare subito in verticale a cercare la punta. Proprio quello che serve a Lukaku per esaltarsi in campo aperto, quando può liberare la sua potenza in progressione attaccando la profondità alle spalle della difesa. Asllani è stato acquistato in prestito oneroso per 4 milioni, con un obbligo di riscatto fissato a 10, più altri due di bonus e il prestito di Satriano. L’Inter ha scommesso sul suo talento per sistemare una lacuna strutturale che lo scorso anno è costata qualche punto nella corsa al titolo".