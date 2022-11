Protagonista nella rimonta prepotente dell'Inter sul Bologna con un gol d'autore che ha spianato la strada verso il 6-1 finale, Edin Dzeko ha offerto le sue impressioni dopo il match anche ai colleghi di Rai Sport: "In questo momento non pensiamo alla classifica, anche perché è ancora troppo presto e ci sono tanti punti a disposizione - le parole del bosniaco -. Adesso ci prepariamo per l'Atalanta, speriamo di riposare un po' prima di una partita importante. L'obiettivo è chiudere bene prima della sosta".