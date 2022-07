L'arrivo di Lukaku non ha abbassato la voglia di Inter di Edin Dzeko. Come fa sapere il club nerazzurro il bosniaco è arrivato oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia. L'ex attaccante della Roma, infatti, secondo Sky Sport era atteso al centro sportivo per la giornata di mercoledì, ma ha deciso di accorciare i tempi per preparare la nuova stagione.