Venti minuti abbondanti a testa in campo per gli interisti Edin Dzeko e Robin Gosens, impiegati a gara in corso dai rispettivi ct nelle gare di Nations League Romania-Bosnia e Inghilterra-Germania. L'attaccante, subentrato a Dario Saric al 71esimo sull'1-0 per i padroni di casa, prima assiste impotente al raddoppio dell'ex nerazzurro George Puscas, poi mette a referto il 64esimo gol con la sua Nazionale accorciando inutilmente le distanze visto l'uno-due calato pochi giri d'orologio più tardi da Andrei Ratiu e dallo stesso Puscas.