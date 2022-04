Conclusa la pausa per le Nazionali, per il ritorno alla Serie A l'Inter è chiamata alla grande sfida di Torino contro la più avversa delle rivali: la Juventus. Una gara che non necessita presentazione alcuna, ma a presentare la speciale trasferta dell'Allianz Stadium è Edin Dzeko che a Inter TV prima del fischio d'inizio del derby d'Italia parla di sfida importante ma non fondamentale per la corsa scudetto: "Questa sfida è decisiva per oggi perché c'è una squadra importante che gioca contro un'altra squadra importante ed entrambe vogliono vincere. Chi dà tutto e chi sarà un pochino più fortunato può vincere ma non si parla di scudetto o altro".

Sette anni dopo di nuovo contro Chiellini. Come si aggira la difesa della Juventus?

"Sono passati sette anni già? È andata veloce. Conosciamo la Juve e la Juve conosce l'Inter. Penso che non ci sono sorprese, ma due squadre che vogliono vincere le partite. La Juventus ha il vantaggio di giocare in casa con i suoi tifosi ma noi dobbiamo pensare a noi e ognuno di noi deve dare tutto per un grande risultato".

Cosa ti sei detto con Lautaro per oggi?

"In particolare no. Stiamo parlando tutti in squadra, ci sono momenti in cui qualcuno parla maggiormente con un altro, ci siamo parlati di quello che dobbiamo fare oggi in campo ma dipende da tutti noi".