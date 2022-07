Paulo Dybala può sbarcare all'Inter solo se in attacco uscirà un altro attaccante oltre ad Alexis Sanchez. Con l'arrivo di Romelu Lukaku e l'incedibilità di Lautaro Martinez, gli indizi portano quindi a Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Per quanto riguarda il cileno, da Viale della Liberazione filtra anche che al momento il giocatore ha ricevuto diverse offerte ma ha rifiutato tutto: la sua intenzione è di giocare in Italia, Spagna o Inghilterra.