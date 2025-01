Denzel Dumfries, protagonista della gara di San Siro con la rete del momentaneo 1-1, è stato nominato Panini Player of the Match. Dopo aver ricevuto il trofeo, l’olandese arriva ai microfoni di DAZN per esprimere il suo commento a caldo di quanto avvenuto stasera, un pareggio che rallenta la corsa al vertice dei nerazzurri: “È difficile accettare questo pareggio, abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo preso due gol che sono arrivati in un certo modo. Ma dobbiamo guardare avanti”.

Tre gol in questo 2025, grande impatto per te.

“Sì, però non sono contento per questa sera. L’importante è andare avanti, ogni giorno sto lavorando per il meglio”.

