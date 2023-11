"Mi sento bene e in forma". Ad assicurarlo è Denzel Dumfries, intervenuto in conferenza stampa al fianco del ct Oranje Ronald Koeman alla vigilia della sfida di domani contro l'Irlanda, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Il terzino dell'Inter si è soffermato anche sulle tante assenze che costringeranno alcuni giocatori dell'Olanda agli straordinari: "Ovviamente è fastidioso che questi ragazzi siano out a causa degli infortuni, nessuno lo fa apposta. Ci alleniamo intensamente e duramente per affrontare le competizioni. A volte gli infortuni sono cause di forza maggiore, ma offre sempre opportunità ad altri ragazzi. Siamo concentrati e sappiamo cosa accadrà domani. Dobbiamo iniziare meglio di come abbiamo iniziato lì".

L'ex PSV festeggerà domani la sua 50esima partita con la nazionale olandese: "Questo ti dà una sensazione di grande orgoglio. Sono onorato di essere già riuscito a raggiungere questo obiettivo", il commento dell'interista.

