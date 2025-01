"Siamo entrati nel secondo tempo per segnare, ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto una grande vittoria per noi", ha detto Denzel Dumfries, autore del secondo dei tre gol inflitti ieri sera dall'Inter all'Empoli, ai microfoni di Sportmediaset, dove l'esterno olandese ha espresso la gioia per il gol e per il successo ottenuto prima di rispondere sul prossimo impegno, ovvero la trasferta europea in casa dello Sparta Praga.

"Sono contento di segnare e aiutare la squadra. Vincere è il nostro obiettivo, ora abbiamo la trasferta a Praga, non sarà facile però siamo carichi e pronti per questa gara" ha aggiunto l'ex PSV Eindhoven.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!