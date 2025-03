Dopo il triplice fischio di San Siro, Denzel Dumfries si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare l'ottavo di ritorno di Champions League tra Inter e Feyenoord che ha consegnato i quarti ai nerazzurri: "È stata una bella partita, una grande serata per noi. Sono contento di andare ai quarti, il Bayern è una grande squadra".

È scattato qualcosa nella tua testa?

"Mi sento bene e in forma, voglio continuare così. Sono contento perché gioco tanto e bene".

Avete capito che siete la squadra da battere?

"Penso che siamo una squadra forte, tutti vogliono vincere contro di noi. Noi giochiamo con concentrazione e dobbiamo continuare così".

Che emozione hai provato con la fascia da capitano?

"Sono orgoglioso, è un momento speciale per me perché son stato per la prima volta capitano all'Inter. Tutti sono contenti per me, ma spero che De Vrij recuperi veloce perché è un grande giocatore".

