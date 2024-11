Intervistato in esclusiva a Sportitalia, il Presidente della Federazione albanese, Armand Duka è stato chiamato a rispondere anche su Kristjan Asllani facendo un passo indietro sulle convinzioni nutrite in passato in merito all'utilizzo del centrocampista albanese all'Inter.

Ad Asllani cosa consiglia? Ha fatto una bella partita contro il Verona ed ha ammesso che a volte le critiche che legge pesano anche per lui...

"Kristjan è un grande calciatore e un ragazzo intelligente. Anche se ha solo 22 anni, se parli con lui ti sembra di farlo con un adulto. Se un anno fa pensavo che potesse cercare un altro club dove poter avere più minuti, ora la penso diversamente. Adesso sono convinto che deve continuare a giocare all’Inter, è il suo momento. È abbastanza maturo per essere un titolare della squadra milanese. Sono sicuro che l’allenatore Inzaghi gli darà questa possibilità".

Quali ragazzi albanesi cresceranno di più nei prossimi anni?

"Abbiamo dei giovani molto promettenti nelle squadre nazionali giovanili e sono molto fiducioso che li vedremo ad alti livelli. Nella Nazionale Under 17 c’è il portiere della Juventus, Raffaele Huli, l’attaccante Gabriele Kulla del Sassuolo ed anche l’altro attaccante della Juventus, Arman Durmishi, per fare qualche esempio. Nella Nazionale Under 19, il talentuoso portiere dell'Inter, Alain Taho, gli attaccanti Flavio Sulejmani della Lazio, Tedi Arifi del Teuta e Xheto Joi Nuredini del Genoa promettono molto. Poi, nella Nazionale Under 21, si sono messi in evidenza i centrocampisti Adrion Pajaziti e Feta Fetai, già entrati a far parte della Nazionale A. Così come i due fratelli Cristian e Steven Shpendi oppure il portiere Simon Simoni e il centrocampista Medón Berisha".

