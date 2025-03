Spazio anche a Gigio Donnarumma ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Italia-Germania, finita a favore dei tedeschi per 2-1. Risultato che lascia dispiacere alla Nazionale di Spalletti come ammette lo stesso capitano nel tunnel di San Siro, dove poi lancia un messaggio d'amore alla città di Milano e fa raddrizzare le antenne dell'Inter che monitora il suo profilo per il futuro: "Siamo dispiaciuti perché il secondo gol potevamo evitarlo, ma ci portiamo a casa una grande prestazione. Abbiamo creato tante opportunità, potevamo fare meglio davanti la porta ma va bene così. Da domani lavoreremo e penseremo a cosa migliorare per il ritorno".

Sulla partita:

"Loro hanno tanta qualità, è una grande Germania. Sicuramente non potevamo avere sempre la palla noi perché con la qualità che hanno era normale che avrebbero palleggiato, ma ci siamo difesi bene. Dispiace per i due gol perché potevamo evitarli, quello sì, ma ho visto una squadra viva che ha reagito bene. Su quello sono contento e su quello ci rialzeremo".

Ci sono stati tanti boati per te che è stato il tuo stadio.

"Venire qua è sicuramente sempre speciale. Giocare a San Siro per me è sempre speciale e quello lo porterò sempre con me. Ho il cuore a Milano e sono cresciuto qui, grazie anche alla gente che questa sera ci ha sostenuto e ci sosterrà sempre".

Cosa dirai in Germania per passare il turno?

"Ce la possiamo giocare con tutte. Ci sarà da soffrire, lo faremo tutti insieme e faremo una grande partita e daremo una grande soddisfazione a tutta l’Italia".

