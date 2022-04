Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato in conferenza stampa le parole di Giovanni Carnevali a proposito delle prospettive future di alcuni dei suoi giocatori tra i quali Gianluca Scamacca, per il quale l'Inter, ipse dixit, è in pole position: "Non penso a certe cose. È giusto che la società faccia i suoi passi. Il club sa cosa vuole fare. Concedetemi una battuta: solo quattro? Per me ce ne sono anche di più bravi in questa squadra. Fa parte del gioco e dovremo essere maturi, non si può comandare l'esterno, deve essere stimolo e non deve destabilizzarci".