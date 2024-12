Sfumato il FIFA Puskas Awards 2024, andato a Garnacho, Federico Dimarco macina record su record. L'esterno mancino dell'Inter, tra i più forti a livello europeo nel suo ruolo, è sempre più prezioso per Simone Inzaghi ma anche per Luciano Spalletti e la sua Italia. Il classe 1997 è difatti il giocatore azzurro, con i suoi 3 assist, è il giocatore che ne ha serviti di più nel 2024. Ma non solo perché l'interista è anche il calciatore che ha creato il maggior numero di occasioni da gol per la Nazionale azzurra, ovvero 21. "Dima assistman" scrive la FIGC sui social, dove celebra i numeri di Dimash.

