Prima del ritorno a Milano, Federico Dimarco si è concesso anche ai microfoni dei giornalisti maltesi per un bilancio del mini-ritiro dell'Inter nell'isola: "Ci siamo trovati bene, il tempo è ottimo e si sta bene. Penso che abbiamo lavorato nella maniera giusta. Le partite nel mezzo degli allenamenti aiutano a mettere minutaggio in vista del campionato. Felice del mio progresso all'Inter? Più che per me sono felice per la squadra, io cerco di dare il massimo sempre".