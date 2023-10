Ospite della puntata di 'Stasera c'è Cattelan', in onda oggi in seconda serata, Federico Dimarco ha ripensato alla sliding door che gli si è presentata davanti nella notte di Istanbul, quando ha avuto la palla per pareggiare con due colpi di testa i conti con il Manchester City e portare la finale di Champions League ai tempi supplementari. "Io ero già lì sul divano a esultare. Traversa, sfortuna! Ma la palla torna a te che ci dai di testa e sulla riga trovi Romelu che era lì davanti, mentre il portiere era come un tonno buttato nella rete", dice il conduttore e storico tifoso interista al laterale mancino di Inzaghi. Che risponde in maniera simpatica: "Facciamo una cosa: te lo dico dopo".

