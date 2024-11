Anche Federico Dimarco ha parlato nel post-partita ai microfoni della RAI dopo la sconfitta contro la Francia: "Penso che abbiamo giocato un'ottima gara, creando tanto. Abbiamo perso contro una nazionale forte che ha dimostrato di essere ad alti livelli. Impareremo anche da questa sconfitta. Nella prima mezz'ora ci siamo allungati un po', loro ci trovavano impreparati. Dopo il gol ci siamo parlati riorganizzandoci. Da inizio secondo tempo non c'è stata partita, il gol di Rabiot nel secondo tempo ci ha spezzato le gambe".

Sulle modalità dei gol incassati, Dimarco ha detto: "I gol su palla inattiva? Dobbiamo migliorare perché una squadra come noi non può prenderne così tanti. I loro 3 centrocampisti hanno marcato a uomo, non siamo stati puliti tecnicamente e a questo livello fa la differenza. E' un peccato. Francia? Forte, noi dopo l'Europeo abbiamo costruito un nuovo percorso, stiamo lavorando alla grande, tanti ragazzi nuovi sono entrati in Nazionale. Il bilancio è positivo, dobbiamo continuare a lavorare così come stiamo facendo, imparando anche da questa sconfitta".