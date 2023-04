A tre giorni dal pareggio di Torino contro la Juventus per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, l'Inter di Simone Inzaghi torna a giocare in campionato per ritrovare, in casa della Salernitana, il successo dopo tre ko consecutivi. A presentare la sfida dell'Arechi ai microfoni di Inter TV è Federico Dimarco che si aspetta "una partita difficile perché loro devono raggiungere la salvezza prima possibile e noi dobbiamo fare punti per entrare in Champions".