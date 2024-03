Nel giorno in cui, contro il Genoa, l'Inter ha l'occasione ghiotta di portarsi a +15 sulla Juve a undici giornate dalla fine del campionato, Alessandro Diamanti fa il suo pronostico sulla corsa scudetto: "Per me la squadra di Inzaghi ha l'80% di possibilità di vincere", le parole dell'ex giocatore di Bologna e Livorno a Radio TV Serie A. Le chance diminuiscono, ma rimangono alte, per quanto riguarda il trionfo dei nerazzurri in Champions League: "Dico il 50%".