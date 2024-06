Sirene inglesi per Dan Ndoye, protagonista della stagione del Bologna. Secondo l'ultima indiscrezione rivelata da Gianlucadimarzio.com, lo svizzero, entrato nel mirino dell'Inter come già raccontato nelle ultime settimane per l'eventuale post-Dumfries, ha attirato l'interesse del Manchester United.

Nelle scorse ore, secondo il sito esperto di mercato, il club inglese, fresco di rivoluzione sportiva, con la nuova area sport targata INEOS, è rimasto ammaliato dal giocatore al punto da fare immediatamente qualche sondaggio per l'esterno 2000, chiedendo "informazioni in merito alle cifre di una possibile operazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!