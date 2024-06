Anche il Parma è interessato a Dominik Kotarski, portiere reduce da una stagione da protagonista tra i pali del Paok Salonicco che lo valuta 10 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che, secondo Gianlucadimarzio.com, ha frenato le mosse gialloblu sul prometente croato classe 2000, osservato con attenzione anche dall'Inter.

"Il Parma però non è l’unica squadra italiana che ha notato Kotarski: il portiere è stato a lungo seguito dall’Inter, che però come sappiamo ha anche altre opzioni per ruolo di secondo portiere, tra cui anche Martinez del Genoa", si legge. Su Kotarski ci sono anche Southampton e Augsburg.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!