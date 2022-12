Reece James si ferma di nuovo. E il rischio è che il suo infortunio sia di nuovo grave. L'esterno inglese, tornato in campo da titolare ieri contro il Bournemouth, si è fatto male di nuovo al ginocchio e rischia di dover stare ai box a lungo. "Non sono sicuro di quale sia la lesione, ma c’è preoccupazione perché si tratta della stessa zona interessata dall'infortunio precedente", ha detto il manager Potter al termine del match. E ora si attendono gli esami. Possibile che i Blues tornino sul mercato alla ricerca di un sostituto come spiega Gianluca Di Marzio. E, com'è noto, da tempo il club londinese è sulle tracce di Denzel Dumfries, anche se difficilmente l'Inter lo lascerà partire a gennaio.