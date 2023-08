Il futuro di Tanguy Ndombele potrebbe parlare ancora italiano. Dopo la nostra anticipazione (LEGGI QUI L'ESCLUSIVA), anche Gianluca Di Marzio conferma che l'Inter ha avviato i primi contatti chiedendo informazioni al Tottenham, club proprietario del cartellino del centrocampista francese.

Per la cronaca, l'ex Napoli ha già rifiutato la destinazione Genoa perché vorrebbe trasferirsi in una squadra che gioca la Champions League, ed ecco perché i nerazzurri potrebbero fare al suo caso. "Ora lo staff tecnico e i dirigenti del club nerazzurro devono decidere insieme se acquistare una mezzala fisica (e andare quindi su Ndombele) o un regista e provare quindi a chiudere per Maxime Lopez", fa sapere l'esperto di mercato di Sky Sport.