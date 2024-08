Il calciomercato in Italia sta entrando finalmente nel vivo dopo qualche colpo realizzato finora e nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale l'esperto Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le big della Serie A. In particolare, ecco le sue previsioni per quanto concerne l'Inter: "Loro hanno un input da parte di Oaktree: prendere solo giocatori giovani. Per questo motivo penso che non prenderanno Chiesa che può anche rimanere alla Juventus e andare così in scadenza di contratto. Trovare un attaccante giovane la vedo dura perché devi spendere almeno 20-25 milioni di euro. Taremi oggi è un titolare come Thuram e Lautaro Martinez, tutti e tre vogliono giocare e quasi quasi diventa un caso quando uno di loro due andrà in panchina (sorride, ndr). Taremi è un top, l'Inter sa di avere quei tre e si terrà Arnautovic, a meno di offerte per il giocatore, e Correa è ancora lì. A questo punto, se hai un giovane come Satriano che non vuole andare al Brest te lo puoi tenere per fare la quinta punta".

Dal reparto offensivo a quello difensivo: "Sul difensore giovane, invece, vanno fatti dei ragionamenti, Renan se lo vuoi bisogna spendere almeno 18-20 milioni e bisogna vedere quanto sono disposti a spingersi a livello di investimento. Di Bisseck non ce ne sono tanti che sono già arruolabili e pronti all'uso, per me possono anche restare così, alla fine Buchanan rientra non troppo tardi e alla fine Inzaghi ha le alternative da poter far girare".