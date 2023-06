Tra oggi e lunedì, l'Inter si aspetta che in Viale della Liberazione arrivi un'offerta scritta migliorata da parte dell'Al-Nassr per Marcelo Brozovic, un rilancio rispetto ai 18 milioni di euro offerti fino ad ora dal club saudita. Una volta incassati i soldi, i dirigenti nerazzurri si fionderebbero su Davide Frattesi, per riprendere il vantaggio che avevano accumulato sul Milan, tornato prepotentemente in corsa per il centrocampista del Sassuolo grazie alla cessione monstre di Sandro Tonali al Newcastle. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.