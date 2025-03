Mina vagante nella lotta scudetto, il Venezia oggi è riuscito a fermare anche il Napoli dopo aver imposto il pari all'Atalanta a Bergamo due settimane fa. Lo 0-0 del Penzo infiamma ancora di più la bagarre per il titolo, soprattutto nelle ore che precedono Atalanta-Inter, in una corsa a tre che Eusebio Di Francesco ha inquadrato così: "Il Napoli ha dato continuità oggi, anche se tutti si aspettavano la vittoria. E' ancora lunga e credo che se la giocheranno, è una squadra viva e con un grande allenatore - le parole del tecnico dei lagunari in conferenza stampa -. Per abitudine, metto davanti Napoli ed Inter, ma c'è anche l'Atalanta perché è lì e può crederci soprattutto non avendo le coppe. L'Inter qualche problemino singolarmente lo può avere perché Coppa Italia e Champions tolgono energie".

Parlando della prestazione da MVP di Ionut Radu di oggi, Di Francesco ha aggiunto: "Quello che sta facendo Radu è sotto gli occhi di tutti. E' anche merito nostro, ci stiamo credendo. Era stato messo in disparte, ma è un grande professionista, un ragazzo in gamba. Ha messo qualche errore in passato? E chi non li commette? Si vede la grande maturità e consapevolezza nei propri grandi mezzi".