Anche Paolo Di Canio prova a dire la sua sull'avvio di stagione difficile di Lautaro Martinez dagli studi di 'Sky Calcio Club': “Lautaro mi piace da morire, però gli manca quel qualcosa per essere campione. Patisce la gamba pesante per i tanti impegni, di solito gli capitava a gennaio o febbraio ma ora ha anticipato questa situazione questo per l’Inter può essere un problema. Poi l’ottimo avvio di stagione di Marcus Thuram potrebbe pesare perché vuole essere competitivo insieme a lui. Il pareggio col Monza è stato un episodio, ma se ricapita di nuovo allora è questione di sapersi rigenerare”.