Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex attaccante Paolo Di Canio analizza così le potenzialità in Champions League dell'Inter, finalista lo scorso anno: "La metto leggermente sotto le mie favorite che sono Real Madrid e Manchester City - ha ammesso Di Canio -. Le altre due hanno giocatori tanto superiori alla media, hanno un progetto di gioco, specie il City, non hanno un giocatore come Mbappé ma sono tutti superiori alla media, in tutti i reparti. Anche loro concedono qualcosa in difesa ma hanno strapotere dal centrocampo in su.

Quanto all'Inter, sono cresciuti lo status e la convinzione. poi vedremo come si troverà nelle situazioni quando si incontreranno. Poi c'è anche il PSG che ha Mbappé che è un animale e poi anche quando subisce continua a segnare, ha tanta fiducia. I nerazzurri e i francesi li metto un gradino sotto rispetto a Real e City al momento. Anche se l'Inter nella finale della scorsa stagione, in una partita secca, contro gli uomini di Guardiola, meritava almeno il pareggio", ha concluso.

